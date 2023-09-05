Актер Гэри Бьюзи попал в ДТП

TMZ: актер Гэри Бьюзи спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия
Актер Гэри Бьюзи спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в Малибу и скрылся. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на женщину, которая утверждает, что Бьюзи врезался в задний бамбер ее машины на своем автомобиле.
По словам женщины, ДТП произошло на парковке возле торгового центра. Она предоставила журналистам видеоролик, в котором преследует артиста, пока его автомобиль не останавливается, и пытается убедить его дождаться правоохранителей.
В ответ Бьюзи заявил, что охраняет неприкосновенность своей частной жизни, и дал понять, что не собирается дожидаться полицейских.
Источники в правоохранительных органах подтвердили, что женщина написала жалобу на Гэри Бьюзи.
В 2022 году Бьюзи предъявили обвинения в сексуальных домогательствах. По данным СМИ, речь идет об инцидентах на съезде фанатов фильмов ужасов Monster Mania в Черри-Хилл, штат Нью-Джерси.