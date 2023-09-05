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TMZ: актер Гэри Бьюзи спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия

Актер Гэри Бьюзи спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в Малибу и скрылся. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на женщину, которая утверждает, что Бьюзи врезался в задний бамбер ее машины на своем автомобиле.

Актер Гэри Бьюзи попал в ДТП
© Global Look Press

По словам женщины, ДТП произошло на парковке возле торгового центра. Она предоставила журналистам видеоролик, в котором преследует артиста, пока его автомобиль не останавливается, и пытается убедить его дождаться правоохранителей.

В ответ Бьюзи заявил, что охраняет неприкосновенность своей частной жизни, и дал понять, что не собирается дожидаться полицейских.

Источники в правоохранительных органах подтвердили, что женщина написала жалобу на Гэри Бьюзи.

В 2022 году Бьюзи предъявили обвинения в сексуальных домогательствах. По данным СМИ, речь идет об инцидентах на съезде фанатов фильмов ужасов Monster Mania в Черри-Хилл, штат Нью-Джерси.

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