На юге Подмосковья после ДТП дорогу засыпало болгарским перцем
На трассе М-4 в Ступинском районе Подмосковья произошла авария, в результате которой из грузовика высыпались спелые болгарские перцы, сообщает Baza.
Telegram-канал опубликовал видео, на котором видно, что дорога буквально им покрыта. Люди в социальных сетях шутят, что в их краях наступил «Болгарский Спас». Из-за оживленности на трассе они не могут собирать данный овощ.
Ранее в этом месте грузовик, перевозивший перцы из южных регионов страны, попал в ДТП. Он налетел на ограждение справа.
Как стало известно накануне, пьяный водитель врезался в автобус в Дзержинске. По данным ГУМВД России по Нижегородской области, ДТП произошло на улице Дачная. В результате аварии погибли два пассажира машины - женщина и молодой человек. Водитель и еще одна пассажирка «Ниссана» получили травмы и были доставлены в больницу. Уголовное дело расследуется по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).