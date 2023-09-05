На трассе М-4 в Ступинском районе Подмосковья произошла авария, в результате которой из грузовика высыпались спелые болгарские перцы, сообщает Baza.

Telegram-канал опубликовал видео, на котором видно, что дорога буквально им покрыта. Люди в социальных сетях шутят, что в их краях наступил «Болгарский Спас». Из-за оживленности на трассе они не могут собирать данный овощ.

Ранее в этом месте грузовик, перевозивший перцы из южных регионов страны, попал в ДТП. Он налетел на ограждение справа.