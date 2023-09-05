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В Московской области столкнулись электричка и легковое авто

Днем во вторник, 5 сентября, в Раменском округе Московской области столкнулись электричка и легковой автомобиль. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным канала, это случилось на железнодорожном переезда возле платформы Кузяево. Информации о погибших и пострадавших пока нет, «360» отмечает, что «машина всмятку».

Ранее пассажирский поезд Адлер - Минск столкнулся с Daewoo Gentra в Ростовской области. Жертвами происшествия стали два человека - 58-летний водитель Daewoo и 69-летний пассажир.

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В ГИБДД сообщили, что Daewoo, по предварительным данным, выехала на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора.

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