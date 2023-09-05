В Москве водитель потерял сознание и протаранил три машины

На северо-западе Москвы водитель потерял сознание за рулем и протаранил три стоящие машины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Там уточнили, что инцидент произошел на улице Циолковского в районе дома №7.

«Произошло столкновение четырех автомобилей. Пострадавших нет», — сказал источник агентства.

По предварительным данным, водитель автомобиля, протаранившего другие, потерял сознание. Его машина в результате ДТП перевернулась.