В Подмосковье в ДТП погибли сотрудники ГИБДД

В Подмосковье в результате ДТП со служебной легковой машиной и грузового автомобиля погибли два сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в районе 19:30 на 157 километре автодороги «Каспий» в городском округе Серебряные Пруды в Подмосковье. Там столкнулись служебная легковая машина и грузовой автомобиль.

«В результате ДТП от полученных травм сотрудники Госавтоинспекции лейтенанты полиции Юрий Крапенков и Алексей Панин скончались», — говорится в тексте.