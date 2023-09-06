Пироман за ночь спалил шесть авто и мотоцикл в Арзамасе

Шесть автомобилей и мотоцикл сгорели за ночь в Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

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Отмечается, что за последние сутки в Арзамасе зафиксированы две волны пожаров. Первая произошла накануне вечером с 21:30 до 22:50. Вторая — с 3:00 до 3:15 ночи.

По данным канала, на улицах 9 Мая, Калинина, 1 Мая и Мира сгорели шесть легковых автомобилей и китайский мотоцикл Alfa. При этом все подожженные машины — российского автопроизводителя «АвтоВАЗ».

Судя по распространенному видео, один из сгоревших автомобилей — хетчбек ВАЗ-2112. Машина была припаркована около входа в жилой дом. Пожарным удалось быстро потушить огонь, но хетчбек выгорел практически полностью.