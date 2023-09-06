После драки на АЗС водитель попытался задавить оппонента

В Воронеже мужчина попал в реанимацию после конфликта с водителем внедорожника на АЗС. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

© Газета.Ru

Инцидент произошел на территории автозаправки в Коминтерновском районе города. Между 33-летним водителем Land Rover Range Rover и 54-летним мужчиной произошел словесный конфликт, переросший в драку. В ходе конфликта водитель сел за руль внедорожника и наехал на оппонента.