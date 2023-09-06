После драки на АЗС водитель попытался задавить оппонента

В Воронеже водитель Range Rover наехал на мужчину после драки на АЗС
В Воронеже мужчина попал в реанимацию после конфликта с водителем внедорожника на АЗС. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.
Инцидент произошел на территории автозаправки в Коминтерновском районе города. Между 33-летним водителем Land Rover Range Rover и 54-летним мужчиной произошел словесный конфликт, переросший в драку. В ходе конфликта водитель сел за руль внедорожника и наехал на оппонента.
Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Полицейские задержали водителя внедорожника, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Следствие обратится в суд с просьбой заключить мужчину под стражу, идет расследование дела.
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