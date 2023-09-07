В Якутии перевернулся автобус с рабочими, водитель погиб

В Нерюнгринском районе Якутии перевернулся «Урал» с вахтовиками. Как сообщает YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, водитель погиб на месте, еще девять человек доставили в больницу.

По информации ведомства, мужчина за рулем вахтового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Прокуратура проводит проверку.

Telegram-канал Baza уточняет, что инцидент произошел на дороге компании «Эльгауголь», Пострадавшие получили переломы различной степени тяжести и сейчас находятся в больнице города Нерюнги.