В Якутии перевернулся автобус с рабочими, водитель погиб
В Нерюнгринском районе Якутии перевернулся «Урал» с вахтовиками. Как сообщает YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, водитель погиб на месте, еще девять человек доставили в больницу.
По информации ведомства, мужчина за рулем вахтового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Прокуратура проводит проверку.
Telegram-канал Baza уточняет, что инцидент произошел на дороге компании «Эльгауголь», Пострадавшие получили переломы различной степени тяжести и сейчас находятся в больнице города Нерюнги.
Напомним, что две недели назад на этой дороге уже переворачивался автобус. В ДТП погиб водитель, еще восемь человек получили травмы. Выжившие рассказывали, что перед аварией водитель кричал, что у него отказали тормоза.