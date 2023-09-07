Массовое ДТП произошло на севере Москвы

Массовая автомобильная авария произошла сегодня утром на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинградском шоссе, 13к1 (в районе станции метро «Войковская») произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по фото, в дорожно-транспортное происшествие попали две машины такси и две легковушки. Авария произошла в крайнем правом ряду. Одна из машин задела автомобиль, двигавшийся по соседней полосе. Все машины получили небольшие повреждения кузовов.