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Авария с участием четырех машин затруднила движение на Ленинградском шоссе в Москве

Массовая автомобильная авария произошла сегодня утром на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Массовое ДТП произошло на севере Москвы
© Дептранс Москвы

«На Ленинградском шоссе, 13к1 (в районе станции метро «Войковская») произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по фото, в дорожно-транспортное происшествие попали две машины такси и две легковушки. Авария произошла в крайнем правом ряду. Одна из машин задела автомобиль, двигавшийся по соседней полосе. Все машины получили небольшие повреждения кузовов.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра города затруднено.

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