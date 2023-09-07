Пешеходу удалось увернуться от двух столкнувшихся машин

В Архангельске два автомобиля при ДТП на перекрестке вылетели на тротуар, где в этот момент находился пешеход. Ему удалось спастись, сообщает Telegram-канал «Архангельск №1» и публикует видео момента аварии.

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ДТП произошло на Троицком проспекте. Девушка за рулем Opel Corsa повернула налево на зеленый сигнал светофора, после этого в правый борт ее машины на большой скорости врезался пикап Toyota Hilux. После удара автомобили выбросило на тротуар, где в этот момент ожидал перехода пешеход.