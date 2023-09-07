Автомобиль врезался в группу велосипедистов в Ленобласти, есть погибшие

Авария произошла на 60-м км трассы "Скандинавия", сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах. Автомобиль протаранил колонну велосипедистов под Выборгом (в Ленинградской области). Известно о двух погибших и девятерых госпитализированных.

«Автомобилист не справился с управлением и въехал в колонну велосипедистов», - пояснил представитель экстренных служб.

По его словам, в результате аварии погибли два человека, еще девять велосипедистов госпитализированы.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что в группу велосипедистов врезался КАМАЗ.

«Погибли не менее двух человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.