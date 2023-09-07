Появились подробности о ДТП в Ленобласти, в котором погибли двое подростков

Тренер группы детей, попавших в смертельное ДТП в Ленобласти, не имел разрешения на проведение тренировки. Об этом заявил глава Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что КАМАЗ протаранил колонну велосипедистов на 60-м километре трассы «Скандинавия» в Ленинградской области. В результате ДТП двое детей погибли. Еще шестеро и один взрослый получили травмы. Прокуратура Ленобласти начала проверку спортивной школы, организовавшей маршрут велосипедистов.

Глава Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов назвал произошедшее настоящей трагедией.

«Тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14-15 лет на скоростную трассу. Хочется эмоционально высказаться в его адрес и в адрес других специалистов», - заявил он.

Екимов обратил внимание на то, что, даже в том случае, если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, то «мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше».

«"Сборников" среди спортсменов не было. (..) Что касается санкций к тренеру, то нашей мерой воздействия может быть невыдача лицензии на следующий год», - пояснил он.