Стало известно состояние сбитого таксистом в Москве ребенка

Ребёнок, которого сбил автомобиль такси в Москве, находится в тяжёлом состоянии, ему оказывается медицинская помощь, сообщила прокуратура.

Пресс-служба опубликовала видео с инцидентом, на котором видно, как машина сбивает десятилетнего мальчика.

«Действия 32-летнего водителя такси подлежат квалификации по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — заявило ведомство.

Привлечение мужчины к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре.

Ранее стало известно, что таксист сбил мальчика в Москве, инцидент произошёл на Нижегородской улице. Ребёнок госпитализирован.