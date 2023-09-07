Дорогая иномарка влетела в дерево в центре Москвы

Автомобиль Ferrari Portofino влетел в дерево на тротуаре на Садово-Кудринской улице в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, внутри иномарки находились водитель и двое пассажиров: два 30-летних мужчины и одна 23-летняя девушка. Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением на мокром асфальте. Водитель и двое пассажиров сильно не пострадали, медицинскую помощь им оказали на месте.

Отмечается, что в настоящее время стоимость подержанных Ferrari Portofino начинается от 19 миллионов рублей. Модели текущего и прошлого года выпуска стоят более 40 миллионов рублей.