В Пермском крае в ДТП с рейсовым автобусом пострадали два человека

"По данным следствия, 9 сентября 2023 года при движении по автодороге Пермь - Березники водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса в кювет. В автобусе в момент дорожно-транспортного происшествия находились пассажиры. Двоим из них оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении.