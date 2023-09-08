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В МВД прокомментировали ДТП с участием ДПС

В Челябинске полицейские начали проверку после ДТП, в результате которого погиб нарушитель. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по региону.

В МВД прокомментировали ДТП с участием ДПС
© globallookpress.com

Там заявили, что водитель проигнорировал требования сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться. В результате началась погоня, и в какой-то момент мужчина врезался в служебную машину силовиков. Его автомобиль опрокинулся. От полученных травм нарушитель скончался на месте происшествия.

К месту происшествия выехал главный госавтоинспектор региона полковник полиции Иван Путков. Началась служебная проверка, после которой будет дана оценка мерам, принятым дорожными полицейскими.

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Ранее во Владимирской области мужчина на фургоне прокатил полицейского на капоте своей «Газели», когда уходил от погони. Потом он скрылся, но его личность быстро установили и задержали.

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