В МВД прокомментировали ДТП с участием ДПС

В Челябинске полицейские начали проверку после ДТП, в результате которого погиб нарушитель. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по региону.

Там заявили, что водитель проигнорировал требования сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться. В результате началась погоня, и в какой-то момент мужчина врезался в служебную машину силовиков. Его автомобиль опрокинулся. От полученных травм нарушитель скончался на месте происшествия.

К месту происшествия выехал главный госавтоинспектор региона полковник полиции Иван Путков. Началась служебная проверка, после которой будет дана оценка мерам, принятым дорожными полицейскими.