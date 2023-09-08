В Москве водитель легкового автомобиля сбил инспектора ГИБДД, авария попала на видео. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел накануне вечером на Волгоградском проспекте. Инспектор ГИБДД вышел на оживленное шоссе, где его сбил черный Volkswagen Jetta. Водитель легковушки не остановился и уехал в неизвестном направлении.