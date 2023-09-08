Водитель легкового автомобиля сбил сотрудника полиции на Волгоградском проспекте в Москве и скрылся с места аварии, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК по Москве.

"Кузьминским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 7 сентября водитель автомобиля, двигаясь на Волгоградском проспекте в Москве, сбил сотрудника ГИБДД. после чего скрылся с места происшествия. Сотрудник ГИБДД доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что в кратчайшие сроки полицейские задержали водителя. По данным столичного СК, сейчас задержанный доставлен в подразделение столичного Следственного комитета для проведения с ним следственных действий.