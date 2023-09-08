В Москве водитель легкового автомобиля сбил инспектора ГИБДД и скрылся с места ДТП, однако был задержан в Реутове. Об этом пишет Telegram-канал 112 и РИА Новости.

Инцидент произошел на Волгоградском проспекте. Водитель Volkswagen проигнорировал требование полицейского остановиться, сбил его и скрылся с места ДТП.

«Машину бросил через несколько минут и сбежал в область. Инспектора госпитализировали с серьезными травмами», - отмечает канал.

В итоге, по данным Telegram-канала, он был задержан в Реутове. Лихач утверждает, что «полицейский сам бросился под его колеса».

Проводится проверка.