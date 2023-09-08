В ДТП в Саратовской области погиб один человек

"Поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе вблизи села Песчаный Умет произошло столкновение Lada и Ford. В результате ДТП один человек погиб и пять пострадали. Реанимационной службой облспаса госпитализированы две женщины в состоянии средней степени тяжести. Двух человек госпитализировали медики скорой помощи. Один человек от госпитализации отказался", - написал Юрин.