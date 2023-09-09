В Югре в ДТП погиб один человек

"Сегодня на 20-м км автодороги "Подъезд к городу Сургуту" произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Chevrolet Niva под управлением мужчины 1998 года рождения и автомобиля Toyota под управлением мужчины 1965 года рождения. В результате ДТП водитель Chevrolet Niva умер на месте происшествия до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи. Водитель и пассажир Toyota, а также два пассажира Niva получили травмы", - говорится в сообщении.