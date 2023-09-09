Два человека погибли в массовом ДТП в Ленобласти

Тяжелая дорожная авария с участием нескольких транспортных средств произошла утром 9 сентября в Приозерском районе Ленинградской области, вблизи административной границы с Республикой Карелией. По предварительным данным, в ДТП погибли два человека, еще несколько человек пострадали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на федеральной автомобильной трассе "Сортавала" около 9:30 мск перед пунктом таможенного пропуска водитель грузового автомобиля по неустановленной причине совершил столкновение с тремя легковыми автомобилями. В результате сильного удара произошло возгорание транспортных средств.