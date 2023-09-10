В Челябинске два человека пострадали в ДТП с переворотом

В Челябинске на улице Верхнеуральской столкнулись три автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. В ДТП пострадали два пассажира, сообщили URA.RU в отделении ГИБДД МВД России по Челябинску.
«Водитель Lada Granta, женщина 1989 года рождения, совершила столкновение с Chevrolet Lacetti, за рулем которого находился мужчина 1999 года рождения. После этого Chevrolet опрокинулся и столкнулся с Chevrolet Klan, водитель — женщина 1958 года рождения», — сообщили URA.RU в ведомстве.
В аварии пострадали пассажиры Chevrolet Lacetti — мужчины 1984 и 1987 годов рождения. Им оказана медицинская помощь.