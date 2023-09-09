На Кубани двухлетний ребенок погиб в ДТП с грузовиком

"По предварительным данным, 36-летний водитель грузового DAF на нерегулируемом перекрестке не выдержал безопасную дистанцию и допустил заднее столкновение с автомобилем "Иж" (фургон), который осуществлял поворот налево. От удара фургон выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Kia Rio. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля "Иж" - двухлетний мальчик. Травмы получила 28-летняя женщина-водитель автомобиля "Иж", - говорится в сообщении.