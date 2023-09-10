В Дагестане в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

"В 09:12 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на автодороге Талги - Буйнакск произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2112 и Honda (микроавтобус). По предварительной информации, в результате ДТП пострадали девять человек", - говорится в сообщении.