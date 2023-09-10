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Россиянин погиб в аварии с туристическим автобусом в Греции

В Греции столкнулись легковой автомобиль и туристический автобус. В ДТП погибли четыре человека, в том числе россиянин. Об этом пишет портал Barrons.

Россиянин погиб в аварии с автобусом в Греции
© globallookpress.com

По данным портала, в легковой машине находились россиянин и три гражданина Греции.

В туристическом автобусе ехали свыше 80 пассажиров, 23 из них были доставлены после аварии в медицинские учреждения.

На место инцидента прибыли специалисты экстренных служб. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что туристический автобус попал в аварию на юге Турции. Пострадали 26 человек.

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