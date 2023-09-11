$97.92-0.27104.89-0.39

Самокатчик спровоцировал аварию с переворотом в Петербурге

Мужчина на самокате спровоцировал аварию с переворотом в Санкт-Петербурге, момент попал на камеры наблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В Петербурге автомобиль перевернулся из-за самокатчика
© vk.com/spb_today

Инцидент произошел на Мытнинской набережной. Мужчина на самокате не спешился на «зебре» и выехал на дорогу перед автомобилем Renault. Водитель легковушки вывернул руль вправо и увернулся от самоката, после чего машина врезалась в припаркованные вдоль дороги автомобили и перевернулась.

По словам очевидцев, водитель Renault не получил серьезных травм. Мужчина на самокате не стал останавливаться и уехал с места происшествия.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости