Массовая авария произошла в Москве

В Москве шесть легковых автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Инцидент произошел на севере Москвы.

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«На МСД (СВХ, дом 31, к. 1 по Зеленоградской ул.) произошло ДТП с участием 6 автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по фото, в аварию попали Hyundai Creta, Mercedes-Benz S-класса, а также еще четыре иномарки. Как минимум у трех автомобилей сильно повреждены кузова. У корейского кроссовера в результате удара в заднюю часть повреждены бампер, крылья, крышка багажника, разбито стекло.