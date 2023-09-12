Грузовик въехал на ограждение и перевернулся на МКАД

В департаменте транспорта Москвы заявили, что на внешней стороне 60 км МКАД в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе грузовой автомобиль наехал на ограждение дорожных работ и перевернулся. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Авария произошла 14 августа на севере Москвы, в районе съезда с МКАД в Медведково. На видеозаписи происшествия видно, что водитель остановился в третьем ряду МКАД и открыл дверь фургона. В этот момент его машину задела "Газель", водитель которой не успел затормозить. Мужчина в последний момент заметил приближающийся грузовик и успел отскочить в сторону. Он остался жив. От удара Hyundai пришел в движение и по инерции съехал к краю проезжей части.