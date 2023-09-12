У грузовика во время движения оторвалась кабина

В Новосибирске у грузовика откинулась кабина прямо во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black», который опубликовал запись происшествия.

Инцидент произошел днем 12 сентября на улице Авиастроителей в Дзержинском районе города. На записи видно, как на ходу у грузовика отрывается кабина и ударяется об асфальт. Водитель легковушки, которая ехала позади грузовика, успевает остановить свою машину и избежать ДТП. Пострадал ли водитель грузовика, не уточняется.