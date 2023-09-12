В Марий Эл в ДТП с пятью автомобилями погибли два человека

Пять автомобилей столкнулись на 95-м км автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск в Республике Марий Эл, два человека погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции .

"Сегодня, 12 сентября, около 19:00 мск на 95-м км автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск произошло столкновение пяти автомобилей. Погибли два человека и четверо пострадали", - сообщили в управлении ГИБДД по республике.

По предварительным данным ведомства, причиной ДТП мог стать выезд одной из машин на полосу встречного движения. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.