Подавившийся конфетой водитель самосвала разгромил двор частного дома

В Ростовской области водитель самосвала, нагруженного щебнем, снес забор частного домовладения и разгромил двор. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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По словам очевидцев происшествия, водитель грузовика заявил прибывшим на место сотрудникам ГИБДД, что не справился с управлением, потому что подавился конфеткой.

ДТП произошло в городе Донецке Ростовской области на Коммунистической улице. Потеряв контроль над грузовиком, водитель снес несколько опор газопровода, деревья, забор и остановился в нескольких сантиметрах от стены частного дома, в котором находился маленький ребенок.