Мотоциклист сбил пешехода на переходе на востоке Москвы

Водитель мотоцикла сбил человека, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 13 сентября.

По ее словам, инцидент произошел на улице Большая Семеновская. Водитель мотоцикла 1994 года рождения совершил наезд на пешехода. 24-летнего пострадавшего госпитализировали.

— Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — резюмировала Нефедова.