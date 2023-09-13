На 24-м километре МКАДа водитель грузовика влетел в отбойник

На внешней стороне 24 километра МКАД, вблизи развязки с Каширским шоссе произошло ДТП с участием грузовика. Об этом в среду, 13 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На кадрах, опубликованных дептрансом видно, как автомобиль с прицепом начинает заносить, его разворачивает посреди трассы и машина врезается в отбойник, который разделяет внешнюю и внутреннюю сторону МКАД.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — уточнили в ведомстве.

В дептрансе отметили, что движение в районе происшествия затруднено. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее 12 сентября на МКАДе произошла другая авария с грузовым автомобилем. Машина совершила наезд на ограждение дорожных работ после чего перевернулась на проезжую часть.

11 сентября ДТП с участием шести автомобилей произошло на Московском скоростном диаметре в районе Ховрино. Авария случилась по адресу Зеленоградская улица, дом 31, корпус 1.