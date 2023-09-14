Женщина погибла в жестком ДТП на трассе «Скандинавия»

Жесткая авария произошла на трассе «Скандинавия» утром 14 сентября в Ленинградской области. Как сообщает «Фонтанка», в результате происшествия погибла 39-летняя пассажирка, пострадал ребенок.

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП случилось в 10:30 на 67-м километре федеральной автодороги, в районе поселка Огоньки. 33-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением, из-за чего машина наехала на препятствие и вылетела в кювет.

Согласно снимкам с места происшествия, автомобиль врезался в фонарный столб. От удара машину буквально разорвало пополам.

На месте происшествия погибла 39-летняя пассажирка автомобиля. Водителя с травмами госпитализировали. Также пострадал ребенок, который находился в детском кресле на заднем сидении. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.