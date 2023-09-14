Водитель иномарки сбил 11-летнего ребенка на юго-востоке Москвы
Водитель Volkswagen сбил 11-летнего мальчика на электросамокате во дворе на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 14 сентября.
По ее словам, инцидент произошел на улице Привольная. 32-летний водитель во время выезда на дорогу столкнулся с электросамокатом, которым управлял 11-летний мальчик. Пострадавшего госпитализировали.
— Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого пострадал малолетний, — резюмировала Нефедова.
Другое ДТП произошло на востоке столицы. Водитель мотоцикла сбил человека, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали.