Водитель иномарки сбил 11-летнего ребенка на юго-востоке Москвы

Водитель Volkswagen сбил 11-летнего мальчика на электросамокате во дворе на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 14 сентября.

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По ее словам, инцидент произошел на улице Привольная. 32-летний водитель во время выезда на дорогу столкнулся с электросамокатом, которым управлял 11-летний мальчик. Пострадавшего госпитализировали.

— Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого пострадал малолетний, — резюмировала Нефедова.