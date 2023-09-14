Автомобиль сбил пешехода на северо-западе Москвы

Автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Инцидент произошел в районе дома номер 55 на проспекте Маршала Жукова. На место прибыли оперативные службы.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».