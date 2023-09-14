Автомобиль сбил пешехода на северо-западе Москвы
Автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Инцидент произошел в районе дома номер 55 на проспекте Маршала Жукова. На место прибыли оперативные службы.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
Другое ДТП произошло на востоке столицы. Водитель мотоцикла сбил человека, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшему также потребовалась медицинская помощь.