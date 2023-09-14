Водитель потерял сознание и въехал в толпу людей в Петербурге

Водитель потерял создание за рулем и въехал в толпу людей в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе ребенок, сообщил телеканал 78.

Инцидент произошел на пересечении Красносельского и Таллинского шоссе. По предварительной информации, пожилой мужчина ехал за рулем с женой и семилетней внучкой и в какой-то момент потерял сознание. Автомобиль врезался в легковушку, от удара машину отбросило в толпу.

Я ехал с Аннинского шоссе, на Красносельское поворачивал, и вдруг откуда ни возьмись выезжает машина, мне стирает бок, он влетел сюда и сбил пешехода, мужчину, — рассказал водитель легковушки.

Пешехода и пожилого мужчину доставили в больницу. У ребенка повреждены грудная клетка и челюсть.