ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов произошло на Садоваой-Спасской улице в центре Москвы, сообщается в пресс-службе Дептранса.

В районе дома. 1/2 водитель автомобиля сбил несколько человек, которые находились у другого остановившегося транспортного средства. На месте работают оперативные службы города.

Движение в районе происшествия затруднено, перекрыты третья, четвертая и пятая полосы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

До этого ДТП произошло на 1-й Тверской-Ямской улице. После столкновения автомобиль Mercedes перевернулся. Из-за аварии были временно перекрыты две полосы в сторону области и одна – в сторону центра.

Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по 1-й Тверской-Ямской улице, не справился с управлением, наехал на мачту городского освещения и затем столкнулся с автомобилем такси Skoda, в салоне которого, помимо водителя, находились трое пассажиров.

По предварительным данным, 21-летний виновник аварии сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.