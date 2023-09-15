Число пострадавших в ДТП в центре Москвы выросло до четырех

Число пострадавших в результате ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы выросло до четырех. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России .

"В результате ДТП пострадали четыре человека - водитель легкового автомобиля, два его пассажира, в также водитель иномарки", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что, предварительно, за рулем устроившего ДТП Mercedes AMG GT в момент ДТП находился не собственник машины, а работник автосалона, в который автомобиль был сдан для диагностики. По предварительным данным, мужчина был пьян.