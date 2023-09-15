Пять человек пострадали в результате аварии в центре Москвы
В результате столкновения двух иномарок в центре столицы пострадали пять человек. Об этом говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
ДТП произошло сегодня в 1.45 мск на на ул. 1-я Тверская-Ямская.
В результате столкновения пострадали и были госпитализированы двое водителей и трое пассажиров такси. В Госавтоинспекции Москвы уточнили, что водитель «Мерседеса» будет проверен на состояние алкогольного опьянения.
Ранее на северо-западе Москвы водитель потерял сознание за рулем и протаранил три стоящие машины. Его автомобиль в результате ДТП перевернулся.
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