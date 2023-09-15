В результате столкновения двух иномарок в центре столицы пострадали пять человек. Об этом говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

ДТП произошло сегодня в 1.45 мск на на ул. 1-я Тверская-Ямская.

«Водитель автомашины «Мерседес» не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения с последующим столкновением с автомобилем «Шкода» (такси)», - говорится в сообщении пресс-службы.

В результате столкновения пострадали и были госпитализированы двое водителей и трое пассажиров такси. В Госавтоинспекции Москвы уточнили, что водитель «Мерседеса» будет проверен на состояние алкогольного опьянения.