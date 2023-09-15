Устроивший ДТП в центре Москвы Mercedes был угнан автомойщиком

21-летний молодой человек, находивший за рулем автомобиля Mercedes и устроивший ДТП с пятью пострадавшими в центре Москвы, угнал машину с автомойки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Хозяин иномарки — основатель любительского футбольного клуба FC Panthers Андрей Пальора — пригнал ее на мойку, а работавший там уроженец Кировской области Никита К. отправился в ней на ночные гонки, употребив перед этим алкоголь.

Автомойщик ехал на Mercedes по московским улицам со скоростью 150 километров в час, пока не потерял управление на улице 1-й Тверской-Ямской. Он наехал на фонарный столб и столкнулся с такси, в котором были водитель и трое пассажиров. В результате аварии пострадали пять человек, одна из них — пассажирка такси — в тяжелом состоянии.