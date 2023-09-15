Названа предварительная причина ДТП в центре Москвы

Виновник аварии на 1-ой Тверской-Ямской улице в Москве, по предварительной информации, сел за руль пьяным и не имел водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Напомним, что автомобиль Mercedez-Benz AMG GT на большой скорости врезался в Skoda Octavia с опознавательными знаками такси, которая двигалась в попутном направлении. В салоне второго автомобиля, кроме водителя, находились трое пассажиров

«По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля Mercedes Benz сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством», — заявили в ведомстве.

В результате происшествия пострадали пять человек. В ведомстве добавили, что одна из пассажирок такси находится в тяжелом состоянии.