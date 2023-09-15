Автомобиль упал в реку после обрушения моста

В Азербайджане в результате обрушения моста над рекой Гудъялчай автомобиль упал в реку. Об этом сообщает apa.az со ссылкой на МЧС.
Инцидент произошел на 27-м километре автодороги Гяндоб — Хачмаз — Ялама — государственной границе с Российской Федерацией. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места происшествия. Из-за обрушения моста в реку упал легковой автомобиль, пострадали три человека, их доставили в Хачмазскую центральную районную больницу.
Причиной аварии стало повышение уровня воды в реке в результате проливных дождей, из-за чего и обрушилась опора моста, рассказал председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, первый заместитель исполнительной власти Хачмазского района Анар Оруджлу. Движение автомобилей в направлении города Худат ограничено.