Автомобиль упал в реку после обрушения моста

В Азербайджане в результате обрушения моста над рекой Гудъялчай автомобиль упал в реку. Об этом сообщает apa.az со ссылкой на МЧС.

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Инцидент произошел на 27-м километре автодороги Гяндоб — Хачмаз — Ялама — государственной границе с Российской Федерацией. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места происшествия. Из-за обрушения моста в реку упал легковой автомобиль, пострадали три человека, их доставили в Хачмазскую центральную районную больницу.