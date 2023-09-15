Появились кадры с места аварии с авто Управделами президента в центре Москвы

В сети опубликовали кадры с места аварии в центре Москвы, участником которой стал автомобиль Управления делами президента. Их публикует Telegram-канал «112».

На кадрах виден автомобиль такси, у которого смята передняя дверь. На месте работают сотрудники полиции.

Авария в центре столицы произошла в пятницу, 15 сентября. Автомобиль «Генезис» врезался в такси в районе станции метро «Арбатская». В результате водитель такси получил сотрясение мозга.