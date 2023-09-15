Устроивший ДТП в Москве водитель получил более 1000 штрафов за год

Устроивший ДТП в центре Москвы водитель получил более 1000 штрафов за год
Водитель Mercedes, устроивший ДТП с пятью пострадавшими в центре Москвы, за год превысил скорость больше тысячи раз. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Дептранс Москвы.
Сегодня ночью на 1-ой Тверской-Ямской улице в Москве автомобиль Mercedez-Benz AMG GT на большой скорости врезался в такси Skoda Octavia. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое пассажиров такси. По данным прокуратуры, виновник аварии сел за руль пьяным и не имел водительских прав.
При этом в Департаменте транспорта Москвы отметили, что устроивший ДТП мужчина оказался злостным нарушителем ПДД.
«Выяснилось, что за последний год за владельцем числятся около 1000 эпизодов превышения скорости», - отметили в ведомстве.
По данным Дептранса, в момент аварии водитель Mercedes совершил опасный маневр на высокой скорости, и пострадавшие в результате ДТП получили серьезные травмы.
В свою очередь в прокуратуре Москвы заявили, что принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.