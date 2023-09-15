Устроивший ДТП в Москве водитель получил более 1000 штрафов за год

Водитель Mercedes, устроивший ДТП с пятью пострадавшими в центре Москвы, за год превысил скорость больше тысячи раз. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Дептранс Москвы.

Сегодня ночью на 1-ой Тверской-Ямской улице в Москве автомобиль Mercedez-Benz AMG GT на большой скорости врезался в такси Skoda Octavia. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое пассажиров такси. По данным прокуратуры, виновник аварии сел за руль пьяным и не имел водительских прав.

При этом в Департаменте транспорта Москвы отметили, что устроивший ДТП мужчина оказался злостным нарушителем ПДД.

«Выяснилось, что за последний год за владельцем числятся около 1000 эпизодов превышения скорости», - отметили в ведомстве.

По данным Дептранса, в момент аварии водитель Mercedes совершил опасный маневр на высокой скорости, и пострадавшие в результате ДТП получили серьезные травмы.