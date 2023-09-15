Массовое ДТП произошло на Московском скоростном диаметре

Автомобиль перевернулся при массовом ДТП на МСД в Москве
На Московском скоростном диаметре (МСД) в районе станции Ростокино произошло массовое ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Авария с участием нескольких машин произошла на внутренней стороне трассы. В результате ДТП один из автомобилей перевернулся. На место прибыли оперативные службы города, включая пожарных. Движение транспорта в районе места аварии сильно затруднено.
О пострадавших и причинах аварии не сообщается.
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