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Автомобиль перевернулся при массовом ДТП на МСД в Москве

На Московском скоростном диаметре (МСД) в районе станции Ростокино произошло массовое ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Массовое ДТП произошло на Московском скоростном диаметре
© Дептранс. Оперативно

Авария с участием нескольких машин произошла на внутренней стороне трассы. В результате ДТП один из автомобилей перевернулся. На место прибыли оперативные службы города, включая пожарных. Движение транспорта в районе места аварии сильно затруднено.

О пострадавших и причинах аварии не сообщается.

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