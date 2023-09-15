Автомобиль протаранил остановку с людьми в Нальчике

«Около 17.50 мск в пятницу напротив дома №320 по улице Кирова в Нальчике произошло ДТП – наезд автомашины Лада Гранта на остановочный комплекс. В результате 27-летний водитель, его пассажир – 68-летняя женщина, а также три пешехода, которые стояли в момент ДТП на остановке – две женщины и 14-летняя девочка госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести», – рассказали в ведомстве.