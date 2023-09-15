Автомобиль протаранил остановку с людьми в Нальчике
МВД по Кабардино-Балкарии сообщает, что в Нальчике автомобиль протаранил остановку. В результате пострадали пять человек, среди них один ребёнок. Об этом пишет РИА «Новости».
«Около 17.50 мск в пятницу напротив дома №320 по улице Кирова в Нальчике произошло ДТП – наезд автомашины Лада Гранта на остановочный комплекс. В результате 27-летний водитель, его пассажир – 68-летняя женщина, а также три пешехода, которые стояли в момент ДТП на остановке – две женщины и 14-летняя девочка госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести», – рассказали в ведомстве.
Согласно сообщению регионального минздрава, состояние девочки и ещё одного пострадавшего оценивается как средней тяжести, двое других пострадавших пребывают в тяжёлом состоянии, и ещё один отделался ушибами легкой степени. Там также добавили, что руководство республики взяло эту ситуацию на свой контроль.
Ранее похожий случай произошёл в Калуге. 24 августа водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку, в результате чего пострадали 11 человек.