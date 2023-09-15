Сотрудница полиции сбила женщину на пешеходном переходе в Москве

"Водитель автомобиля Mazda 3 двигаясь со стороны улицы Окской в сторону улицы Зеленодольской, совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу женщину. При проведении проверки предварительно установлено, что автомашиной управляла сотрудница ОМВД России по району Выхино-Жулебино Москвы, которая находилась в свободное от службы время, трезвая", - сказал собеседник агентства.