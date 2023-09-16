В Подмосковье при погоне за правонарушителем погиб сотрудник полиции

"Сегодня около 21 часа на 2-м км Таракановского шоссе сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Солнечногорск была предпринята попытка остановки автомобиля, на котором отсутствовали государственные регистрационные знаки. Водитель <...> продолжил движение, пытаясь скрыться. В ходе преследования в д. Вертлино автомобиль правонарушителя был остановлен. Выйдя из транспортного средства, водитель внезапно произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет, в направлении одного из инспекторов ДПС. От полученного ранения полицейский скончался", - говорится в сообщении.